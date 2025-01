Un Golden Globe pour The Penguin

Ce week-end avait lieu la cérémonie des Golden Globe, qui récompense des oeuvres de cinéma et de TV. Et parmi les récompensés se trouvait une adaptation de comics. En effet, Colin Farrell a gagné le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série, une série anthologique ou un téléfilm, pour son rôle d'Oswald Cobblepot dans The Penguin sur Max. Il s'agit du seul prix reçu par la série, bien qu'elle soit nommée dans d'autres catégories : meilleure série TV et Cristin Milioti pour meilleure actrice dans une mini-série. Pour avoir la liste complète des nommés et des primés, vous pouvez aller directement sur le site des Golden Globe.