La suite de The Batman est repoussée

Un an plus tard

Après le succès de The Batman et de sa série The Penguin, la suite du film de Matt Reeves reste attendu, même si sa sortie est assez éloignée. En effet, The Batman part II devait arriver dans les salles obscures le 2 octobre 2026. La mauvaise nouvelle est que Warner a mis de l'ordre dans ses dates de sortie, et cette date sera finalement celle du film de Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise qui n'a pas encore de nom. Du coup, il faudra finalement attendre le 2 octobre 2027 pour pouvoir voir la suite de The Batman . Nous parlons ici en dates américaines, mais les françaises seront de quelques jours seulement différentes. James Gunn a confirmé ce retard en donnant la raison. Le script n'est pas encore complètement prêt. Il faudra donc s'armer de patience.