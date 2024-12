Un film Gueule d'argile officiellement lancé

Suite au succès de Joker (le premier du moins...) et de la série The Penguin, DC Studios a officiellement lancé un film sur un autre vilain de l'univers Batman : Clayface alias Gueule d'Argile en VF. La bonne nouvelle est la présence de Mike Flanagan au scénario. Le tournage devrait commencer en 2025 pour une sortie américaine le 11 septembre 2026.

Flanagan ne pourra pas réalisé le film, car il est en train de développer un Exorciste pour Universal, et l'adaptation en série TV de Carrie de Stephen King pour Amazon MGM. DC est donc à la recherche d'un réalisateur. Difficile de ne pas faire le parallèle avec les adaptations sur les vilains de Spider-Man chez Sony. Espérons plus de qualité, et un succès plus proche des Venom que des Morbius ou Madame Web...