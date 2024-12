Kraven le Chasseur : présentation et conseils de lectures

Alors que le prochain film de l’univers partagé Sony approche pour notre plus grand déplaisir, c’est au tour de Sergei Kravinoff de subir le traitement cinématographique. Pour bien vous préparer à cette épreuve, voici une présentation du méchant de Spider-Man .

L’article suivant contient des spoilers pour La dernière chasse de Kraven, The Grim Hunt et Hunted.

1. Création

Sergei Kravinoff, alias Kraven le Chasseur est un personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko pour The Amazing Spider-Man #15 datant d’août 1964. Dès sa première apparition, bon nombre de ses caractéristiques sont déjà présentes. Son apparence, surtout iconique grâce à une veste faite à partir d’un lion, ainsi que son obsession pour la chasse et plus particulièrement celle de Spider-Man . Survenu à peine 2 ans après la création du Tisseur, Kraven fait partie de la mythologie du héros depuis 60 ans. S’il faudra donc attendre quelques décennies pour apporter de la profondeur au personnage, il n’en demeure pas moins dès le début une présence suffisamment marquante pour rester dans les ennemis récurrents de Peter Parker , mais pas que.

2. Histoire

Issu d’un famille aristocrate Russe ayant dû fuir l’empire pendant la Première Guerre mondiale, Sergei Kravinoff grandit dans un environnement marqué par cet évènement. La famille Kravinoff, déjà fragile par ce traumatisme se désagrège au fur et à mesure des années. Ayant développé une fascination pour la chasse en Afrique, il découvrira également de quoi développer ses sens et ses capacités à l’aide d’un mélange de potions et de rituels. Ces derniers lui ont également accordé une espérance de vie bien supérieure à la normale.

Après un temps avec les Vengeurs des années 50 de Nick Fury Sr, chargés de traquer des Nazis après la Seconde Guerre Mondiale, Kraven est missionné, par son demi-frère le Caméléon, sur la traque de Spider-Man . Après maintes tentatives, Kraven est de plus en plus désespéré à l’idée d’enfin vaincre l’Araignée. Au bord de la folie, il concocte un plan pour neutraliser, enterrer et endosser le costume de Spider-Man pour enfin prouver sa supériorité à son ennemi. Après avoir atteint son objectif, Serguei avoue son usurpation à la police et se suicide.

La famille de Kraven finit par le ramener d’entre les morts à l’aide d’un rituel, notamment effectué avec le corps de Kaine, un clone de Peter Parker . De ce fait, le rituel est corrompu et Kraven se retrouve maudit, incapable de mourir sauf des mains de Spider-Man . Dès lors, Sergei n’a qu’un seul objectif en tête : se débarrasser de la malédiction et contraindre le Tisseur à le tuer.

Après avoir fait le ménage dans sa famille (c’est-à-dire en les éliminant quasiment tous), il oblige le Maître de l’Évolution à lui créer 87 clones, les élevant et les entraînant comme ses fils dans le but de s’assurer un héritage digne de son nom. Un des clones finit par tuer les 86 autres, rendant son “père” suffisamment fier pour envisager sa succession. Pour forcer Spider-Man à le tuer, il organise avec son dernier fils un scénario dans lequel l’Araignée n’aura d’autre choix que de l’éliminer. Le héros trouve bien évidemment un moyen de déjouer ses plans et démontre à Kraven la noblesse des idéaux héroïques du Tisseur.

Ayant pris conscience du monstre qu’il est devenu, Serguei enfile un costume de Spider-Man et s’en va affronter Le Dernier Fils de Kraven pour périr face à lui. Ce dernier, ne sachant pas que ce n’est pas le vrai héros sous le masque, finit par l'étrangler. Serguei finit donc bel et bien par mourir à cause de Spider-Man , et brise enfin la malédiction, accédant enfin au repos qu’il désirait tant. Dans une note laissée au Dernier Fils de Kraven, Serguei lui légue l’héritage de Kraven, devenant ainsi le nouveau Chasseur.

3. Pouvoirs

Durant ses 60 ans d’existence, Serguei Kravinoff s’est principalement aidé de ses propres capacités physiques et intellectuelles afin de traquer et d’éliminer ses proies. Il parfait des aptitudes physiques, mentales et psychologique. Il s'entraîne, étudie la chasse, apprend les forces et faiblesses du monde animal et aiguise son intellect et ses connaissances dans bien d'autres domaines.

Il possède également des pouvoirs accordés par les potions magiques de Calypso. Force, vitesse, endurance, agilité, résistance et longévité ont été poussés au-delà des limites humaines déjà bien entretenues par Sergei au cours de sa longue vie. Cela fait de lui une menace hors-du commun, de par des capacités naturelles et surnaturelles, mais également par son expérience des méthodes de combat, de traque et de chasse, qui équivaut à des décennies de pratique à la fin de sa vie.

De ce fait Serguei Kravinoff se place au sommet de la chaîne alimentaire, ne craignant aucun animal ni aucun homme.

4. Les conseils lectures (et jeu-vidéo)

La dernière chasse de Kraven de J.M. DeMatteis et Mike Zeck

C’est bien sûr le récit incontournable de Kraven. Des moments brutaux, épiques et intenses de la part d’un Kraven sans plus aucunes restrictions, poussant Peter Parker dans ses derniers retranchements, avec un final bien sûr d’une puissance rarement égalé chez Marvel Comics.

The Grim Hunt et Hunted sont d’ailleurs les suites cet arc et sont également de très bonne lectures.

Spider-Man : L’histoire d’une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley

Un Kraven plus en retrait dans ce récit mais dans un concept intéressant et une exécution et pour Zdarsk et pour Bagley qui délivre une fresque qui mélange plein de concepts connus de l’univers de l’Araignée d’une manière inédite. Des rebondissements surprenants et originaux à des moments clés et bien connus de tout fan du Tisseur, créent des moments épiques pour pas mal des méchants de Spider-Man , et Kraven ne fait ici pas exception !

Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac Games

Côté jeu-vidéo, Kraven est un antagoniste principal dans le deuxième opus de la saga des développeurs de chez Insomniac Games, commencée en 2018. Comme à son habitude, quand Kraven arrive en ville, tout l'monde change de trottoir… Mais c’est sans compter un certain symbiote qui risque de tout compliquer. Une histoire qui reprend pas mal des aspects les plus appréciés du personnages de Kraven, tout en le plongeant dans une chronologie différente qui présente ses propres opportunités pour des situations intéressantes pour Sergei.

Voilà qui fait le tour de Kraven le Chasseur. Vous êtes donc prêt si vous souhaitez aller voir le film, ou si vous souhaitez vous lancer dans les lectures comics.



Je vous invite également à aller voir l'équivalent vidéo de ce dossier juste en dessous. On y reprend les grandes lignes de cet article et présenté par votre humble serviteur, j'essaie de temps en temps d'y mettre quelques touches d'humour, en plus d'aborder de quelques points inédits !



En bonus : si vous souhaitez résumer Kraven en 10 secondes... (Il s'agit bien évidemment d'un parodie de l'émission aujourd'hui disparue Next)