Les Omnibus Panini du Big News 2025 Vol.2

Les poids d’entraînement made in comics arrive !

Les Big News 2025 Vol.2 sont terminés, et comme d'habitude, on fait un récapitulatif des annonces faites pour certaines collections. On commence par la collection Omnibus pour au final peu d’annonces (comparé à d'autres Big News) pour les mois d’avril à juin 2025.

En avril, vous pourrez retrouver un seul Omnibus, la suite et fin du run de Jason Aaron (Thor, Avengers) sur le personnage de Wolverine. Toutefois, le contenu ne sera pas le même que la précédente édition puisqu’il contiendra aussi Astonishing Spider-Man & Wolverine #1-5 et X-Men Schism #1-5.

En mai sortiront deux Omnibus :

- Le troisième et dernier Omnibus Thunderbolts de la période Fabian Nicieza (New Warriors) et Kurt Busiek (The Marvel), avant la reprise du titre par Warren Ellis. Le contenu sera le suivant : Thunderbolts #64-75 et #100-109, Avengers/Thunderbolts #1-6, New Thunderbolts #1-18 et Zemo - Born Better #1-4.

- Après la version Deluxe, le run de Jonathan Hickman sur les Avengers bénéficie du traitement Omnibus (Un run qui a plus de 10 ans maintenant, les comics ça ne nous vieillis pas). Le premier tome contient les épisodes Avengers et New Avengers allant jusqu’à la fin de l’event Infinity (contenu aussi dans cet Omnibus).

Enfin, il y aura deux Omnibus pour le mois de juin :

- Le Gant de l’Infini en Omnibus qui doit lancer une nouvelle série dédiée à la saga Infinis de Jim Starlin. Au programme, dans le détail voici les numéros qui devraient être présents : SILVER SURFER (1987) #34-38, #40 et #44-60; THANOS QUEST #1-2; INFINITY GAUNTLET #1-6; CLOAK AND DAGGER (1988) #18; SPIDER-MAN (1990) #17; INCREDIBLE Hulk (1968) #383-385; DOCTOR STRANGE, SORCERER SUPREME #31-36; QUASAR #26-27 et SLEEPWALKER #7.

- Le sixième Omnibus sur Savage Sword of Conan qui continue son petit bout de chemin.

Et vous cher lecteur, quelles est l’Omnibus que vous attendez le plus ?