Spider-Man 4 : Willem Dafoe ne se mouille pas quant à son implication

Si nous sommes nombreux à attendre d'avoir plus d'informations concernant le prochain opus Spider-Man, nous sommes sans doute tout aussi nombreux à être curieux de savoir à quoi ressemblera le casting. Et côté casting, il y a un nom qui est devenu légendaire dans l'univers des films Spidey : Willem Dafoe. En effet, l'acteur qui avait fait des miracles en Green Goblin dans la première trilogie et qui était revenu dans le tout dernier opus, pourrait très bien revenir une fois encore. Reste à savoir si le film prendra cette direction.

En tout cas, des journalistes ont clairement pris les devants et lui ont demandé ce qu'il en était autrement dit, s'il allait revenir ou non.

Voici ce qu'il a répondu :

Nous verrons. Nous verrons (rires). Je pourrais revenir. Vous voyez, c'était super de travailler avec Tom et l'ensemble de la série des films Spider-Man dans lesquels j'étais impliqué étaient vraiment fun. Vraiment fun.

Comme on s'en doutait, pas de réponse véritablement décisive. Par contre, on dirait bien que l'acteur semble prendre du plaisir à tenir son rôle de Green Goblin. Alors... pourquoi pas un retour ?

En attendant, vous pourrez voir l'acteur dans Nosferatu.