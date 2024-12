Panini Comics annonce Venom War pour le printemps 2025

C'est sur sa page Facebook que Panini Comics a annoncé la chose : la série d'Al Ewing, Venom War qui vient tout juste de se terminer en VO débarquera en France au printemps prochain. Dans les faits, nous retrouverons l'event dans ses trois softcovers (avec en moyenne plus de 180 pages à chaque fois) mais aussi dans les mensuels MARVEL COMICS et X-MEN. Enfin, à noter également que le sommaire complet a d'ores et déjà été dévoilé.

Le voici :

VENOM WAR 1-3 : Venom War 1-5 + Venom 35-39 + les mini-séries VW : Spider-Man, VW : Deadpool et VW : Carnage et les one-shots VW : Fantastic Four et VW : Daredevil

MARVEL COMICS 16-18 : Black Widow : Venomous + Venom War : Venomous 1-3

X-MEN 7-9 : Venom War : Wolverine 1-3

100% MARVEL : VENOM WAR ZOMBIOTES : les deux mini-séries Venom War Zombiotes de Cavan Scott & Juan Jose Ryp et Lethal Protectors de Sabir Pirzada et Luca Maresca

Est-ce une série qui vous intéresse ? Que pensez-vous de cette annonce ?