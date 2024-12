Conseils achat de Noël - hors comics 2024

Oh ! Oh ! Oh !

Il y a peu, nous vous proposions quelques idées de cadeaux comics. Aujourd'hui, nous restons dans l'esprit de Noël en vous proposant cette fois des produits liés aux comics. Si vous connaissez quelqu'un qui apprécie les bandes dessinées mais sans savoir ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, cet article peut donc être un bon compromis !

Bonne lecture à tous !

The_Crusader / Martin

The Batman : l'intégrale de la série animée

Présentation :

C’est à Gotham, dans une métropole où les ombres sont longues et profondes que vit Batman . Il a une vingtaine d’années et trouve sa voie en tant que protecteur et défenseur capé, tout en conservant son personnage public de milliardaire célibataire connu comme Bruce Wayne . Ce Batman plus jeune affronte des versions actualisées d’ennemis familiers et rencontre pour la première fois chaque membre de sa galerie de voleurs classique.

Avis :

Souvent dans l'ombre de son prédécesseur, la série animée de 92, The Batman de 2004 reste pourtant un ajout solide des adaptations de Batman . Une réinvention du Chevalier Noir qui vaut également le détour, ne serait-ce que pour le casting vocal français tout juste excellent (Adrien Antoine et Pierre Hatet sur Batman et le Joker respectivement, comme pour les jeux Arkham ), mais qui possède également des épisodes excellents et différents des adaptations précédentes. Il me semblait juste, pour les 20 ans de la série, d'essayer de lui donner un peu plus de place sous les projecteurs, histoire de lui rendre Justice .

Disponible à la Fnac pour 59,99 €, en cliquant ici.

Adrien

Un abonnement aux comics numériques

Présentation :

Les deux gros éditeurs américains ont désormais leur plateforme de comics numériques. Le principe est simple, c'est le même que pour les fascicules comics. Chaque semaine, il y a des nouveaux numéros, sauf qu'il faut les lire sur le téléphone. Les deux plateformes sont Marvel Unlimited et DC Universe Infinite, et elles sont toutes les deux disponibles en France.

Avis :

Enfin ! DC Universe Infinite est disponible en France, ce qui fait que les deux grosses plateformes sont désormais disponibles. La base de données est tellement énorme que l'accès permet d'accéder à tout un univers. Mais le top, c'est de pouvoir suivre les dernières sorties avec plus ou moins de retard selon les options, mais en avance sur la France quoiqu'il arrive. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pallier à mon manque de kiosque à un prix raisonnable. Le gros avantage, c'est la lecture case par case qui permet la lecture sur téléphone. Le défaut, c'est que c'est anglais, donc il faut comprendre la langue. Concernant les applis, celle de Marvel est meilleure que celle de DC.

Disponible ici : Marvel Unlimited et DC Universe Infinite.

Uraphire

LEGO Marvel 76294 : Les X-Men - l’institut Xavier (X-Men The X-Mansion)

Présentation :

Plonge dans l’univers des X-Men, avec une réplique détaillée de L’institut Xavier pour l’enseignement supérieur. Inspiré de la série animée populaire X-Men ’97, cet ensemble dynamique et modulaire permet aux adeptes de découvrir des références aux personnages et aux scènes, de Cerebro à la Sentinelle.

Avis :

Bon comme l’année dernière, ma recommandation va être un set de Lego, qui est encore tiré de l’univers Marvel. Peut-être que Lego nous proposera un beau set l’année prochaine venant de DC pour changer ?

Dans tous les cas, voilà un set d’actualité pour les fans des X-Men, surtout ceux du dessin animé des années 90 qui seront ravis de se procurer l’institut Xavier en Lego. Le modèle est très réussi, remplis de petits détails et easter egg que les fans reconnaîtront. On a aussi 9 personnages très beaux, dont 4 qui n’ont jamais été fait en Lego jusqu’à maintenant, et une sentinelle qui permettra de reproduire des scènes culte du dessin animé. (Oui le meme de Wolverine peut être reproduit en Lego)

Bon ça coûte toujours un bras, mais c’est le cadeau idéal si vous avez une connaissance fan de Lego.

Disponible chez Lego pour 329,99 euros.

Julien

TMNT X Universal Monsters Leonardo as The Creature from the Black Lagoon

Présentation :

La dernière version de NECA dans sa gamme de figurines Universal Monsters x Teenage Mutant Ninja Turtles est Leonardo en tant que créature du lagon noir ! Cette ligne continue rend hommage aux tortues les plus célèbres du monde et aux icônes de l’horreur d’Universal.

Avis :

Un p'tit crossover entre deux univers que l'on adore pour de superbes figurines de collection ! Le mash-up entre les Tortues Ninja et les monstres Universal continue avec cette fois Leonardo entre créature du Lac Noir (après Raphael en monstre de Frankenstein et Michelangelo en Momie). De quoi passer des heures à s'amuser dans son bain ! Non, non, ne déconnons pas, on n'est plus des gosses. Et puis c'est de la figurine de qualité ce machin, 'faudrait pas l'abîmer voyons.

Disponible chez NECA pour 62,95 euros.

Jeff

Couteau Deejo

Présentation :

Votre Deejo sur mesure : choisissez sa taille, sa finition, son manche, son tatouage et gravez une dédicace sur le manche.

Avis :

En seize ans d'existance, il est inutile de préciser que MDCU a déjà évoqué de nombreuses choses. Pour autant, je crois bien que c'est la première fois que nous allons parler de couteau. Il faut dire aussi que ce n'est pas tous les jours que l'on peut se prêter à cet exercice. Or, aujourd'hui, c'est faisable. En effet, Deejo propose en ce moment des lames mettant en avant quatre personnages de DC Comics (en plus de gravures plus générales, bien sûr). Autrement dit, il est donc possible d'offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire à un amateur de super-héros. De plus, vous pouvez agir sur de nombreux éléments tels que la taille ou le manche. Il est même possible d'y ajouter un petite gravure (je t'aime, mon bébé, bon ap', vive MDCU etc). Des éléments qui vous permettrons de personnaliser au mieux le cadeau désiré mais également d'ajuster le prix selon vos moyens. A titre personnel, j'en ai pris un de 9 cm. Et bien que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, le rendu est très impressionnant et l'objet a l'air on ne peut plus solide (sauf si vous vous mettez à couper du bois avec votre couteau mais ce n'est pas supposé être le but premier).

Dans les faits, concernant les couteaux DC, cela va de 49.90 euros (pour un couteau à 7cm fermé) à 109.90 euros (pour un couteau à 11cm fermé avec du bois précieux pour le manche). Les personnages disponibles sont Catwoman , Batman, Wonder Woman et Superman . Les couteaux sont disponibles chez Deejo.

Enfin, à noter que la commande est expédiée sous 48h. Sauf problème de livraison, il serait donc encore tout-à-fait possible de le recevoir pour Noël.

Au vu de la nature de ma proposition, je me permets de faire quelques rappels :

1. CE N'EST PAS POUR LES ENFANTS

2. CE N'EST EN AUCUN CAS UN JOUET

3. Si vous recevez un couteau en cadeau de la part d'un ami, la tradition veut que vous lui donniez une pièce en retour pour ne pas "briser l'amitié".

Alemxis

MARVEL : L'univers des comics Marvel

Présentation :

32 mondes représentés à travers des illustrations exclusives.

Pour chaque monde :

• Une carte des lieux emblématiques où les héros et vilains marvel évoluent.

• Des détails sur les Personnages et leur entourage.

• Des anecdotes sur les événements marquants.

Avis :

Le livre Marvel : L'univers des comics Marvel est une excellente ressource pour les fans des comics Marvel, qu'ils soient nouveaux ou passionnés de longue date. Il propose une immersion dans les différents univers qui composent la riche tapisserie de Marvel, avec des cartes, des illustrations inédites et des informations détaillées sur les personnages et les événements marquants. Ce livre se distingue par sa capacité à rendre l'univers complexe de Marvel accessible tout en captivant ceux qui connaissent déjà bien les histoires et les héros. Les cartes des lieux emblématiques et les anecdotes ajoutent une dimension unique, permettant de découvrir de nouveaux aspects des histoires et des personnages. De plus, les informations sur les super-héros et leur entourage offrent une compréhension approfondie de l'interconnexion entre les personnages, les lieux et les événements au sein de cet univers. En somme, Marvel : L'univers des comics Marvel est un ouvrage à la fois informatif et visuellement impressionnant, parfait pour tout amateur de l'univers Marvel qui souhaite en savoir plus sur les coulisses et les récits qui ont marqué l’histoire des comics.

Disponible chez Hachette pour 25,95 euros.