Début des reshoots pour Thunderbolts*

Petite news rapide afin de signaler que le réalisateur Jake Schreier a repris sa place derrière les caméras afin de débuter les reshoots de Thunderbolts*. Et nous avons même droit à une image disponible ici.

Pour info, s'il y a eu beaucoup de rumeurs quant au fait qu'il était plus que nécessaire de multiplier les reshoots pour Captain America: Brave New World, ce n'est pas le cas de Thunderbolts* (ou, tout du moins, rien ne le laisse penser). Autrement dit, pour ce dernier, il s'agirait de reshoots tout ce qu'il y a de plus classique.

La sortie est toujours prévue pour le 30 avril.