Il n'y a plus qu'un mois avant que la dernière saison de la série animée What if...? ne pointe le bout de son nez. C'est donc sans surprise que Marvel a dévoilé une bande annonce.afin d'accompagner les huit derniers épisodes.

Voici les vidéos :

VF :

VOST :

La série explore ce qui aurait pu arriver si des évènements majeurs du Marvel Cinematic Universe s'étaient déroulés différemment.

La saison 3 débutera le 22 décembre.