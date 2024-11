[Review VF] Le Mythe De L’ossuaire – Les Résidents

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Le Mythe De L’ossuaire – Les Résidents, écrit par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Il est sorti le 8 novembre pour 36 euros. Il contient les titres US The Bone Orchard Mythos: Tenement #1-10.

A la mort d'un de leurs voisins, dix habitants d'un HLM qui ne se connaissent que peu et que tout oppose devront coopérer alors que des phénomènes étranges surviennent autour d'eux. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations glaçantes... le lugubre bâtiment cache une bien sombre histoire et un passage vers une dimension terrifiante, dans les tréfonds de laquelle ses résidents devront s'aventurer pour espérer en percer les mystères... et rester en vie.

Bientôt. Bientôt, tout commencera. Bientôt, ils seront sur la voie. Bientôt, ils verront que tout ce qui les préoccupe ne signifie rien. Bientôt, ils verront ce que j'ai vu.

Troisième volet du Mythe de l'ossuaire. Cette fois, nous avons droit à un huit clos dans un immeuble dans lequel sept résident font front commun contre l'horreur qu'il renferme. Le surnaturel est vite mis sur le devant de la scène et le constant est sans appel. Le Mythe De L’ossuaire – Les Résidents, c'est flippant. Les événements qui s'enchaînent entre les murs du bâtiment sont traumatisants et il n'est pas rare que l'on se demande si les personnages vont parvenir à s'en sortir ou non. On sent vraiment le côté "soumis" de ces derniers, un peu comme s'ils étaient de vulgaires poupées dans une maison de poupée gigantesque.

C'est amusant lorsque l'on pense au fait qu'Urban ait proposé pas mal de titres horrifiques ces dernières semaines (merci, Halloween). Force est de constater que ce titre l'emporte sur les autres. Et pour rappel, les autres en question n'étaient autre que Dracula et la Créature du lac noir, excusez du peu.

Une chose est certaine, cet endroit est malfaisant. Peut-être qu'il l'a toujours été et ceux qui y vivaient... ces personnes n'ont jamais eu la moindre chance.

Pour ce qui est de la partie graphique, Andrea Sorrentino est fidèle à lui-même. Autrement dit, non seulement c'est très bon mais, en plus, son style colle parfaitement au récit. C'est sombre, bien pensé et extrêmement flippant. Plusieurs scènes sortent vraiment du lot notamment celle où les personnages regardent par la fenêtre pour y découvrir un univers apocalyptique. L'édition est très belle mais ce genre de dessin nous fait tout de même penser qu'il faudrait des pages encore plus grandes. De plus, le découpage ainsi que la mise en scène ajoutent énormément au côté angoissant du titre et lui confèrent une aura très particulière. En terme d'ambiance pure et dure, Le Mythe De L’ossuaire – Les Résidents met la barre très haut et c'est surtout grâce à Sorrentino.