Venom : The Last Dance réalise un excellent mardi

Qui a dit que les élections ne servaient à rien ? Pas Eddie Brock , en tout cas ! En effet, grâce à ces dernières, il y avait une baisse des prix des entrées de cinéma aux Etats-Unis. Une baisse de prix qui aura été plus que profitable au petit dernier de la team Sony / Marvel puisque cela lui aura permis d'avoir une baisse de fréquentation de 26.8%. A ce stade de l'exploitation, le premier Venom avait eu une baisse de 54.6% et Venom: Let There Be Carnage avait eu une baisse de 61%. Autant dire qu'il s'agit donc d'un excellent rebond de la part de Venom : The Last Dance.

Actuellement, le film en est à 95.3 millions de dollars aux Etats-Unis et devrait passer la barre des 150 millions sur le sol américain. Bien sûr, cela reste moins que les deux premiers films mais dans le sens où on partait plutôt sur un 120 millions sur le sol américain, la nouvelle reste très bonne.

En partant de ce principe, il est difficile de se prononcer quant à l'avenir du personnage. Officiellement, il ne devrait plus y avoir de film Venom. Par contre, des rumeurs parlent d'un film Agent Venom . Quant à Tom Hardy, il a déclaré "je veux affronter Spider-Man . Je veux affrontement Spider-Man maintenant". Autant dire qu'il ne serait donc pas contre le fait de revenir non plus.