Pourquoi venom est-il aussi apprécié ?

Dans le cadre de la sortie du film Venom : The Last Dance, nous avons décidé de nous pencher un peu plus sur le personnage de Venom afin d'essayer de comprendre pourquoi il est aussi apprécié aujourd'hui. Vous constaterez que tout peut s'expliquer par un excellent départ, une évolution constante du personnage et un petit coup de pouce du marketing.

Pour les intéressés, vous trouverez notre vidéo ici et les différents points abordés ci-dessous :

Qu'en est-il de votre côté ? Appréciez-vous Venom et si oui... pourquoi ?