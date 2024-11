Venom : The Last Dance dépasse en une semaine les deux flops de Sony

Il n'était pas bien dur de passer devant les deux films en question mais cela ne change rien au fait que Venom: The Last Dance l'a fait en une seule petite semaine.

Vous l'aurez compris, avec ses 184 millions de dollars au box office mondial, le petit dernier de Sony / Marvel a déjà fait mieux que Morbius et Madame Web sur toute la durée de leur exploitation puisqu'ils avaient réalisé, respectivement, 167 millions de dollars et 100 millions de dollars avant que ces derniers ne soient retirés des salles obscures.

Bien sûr, le chemin sera encore long pour qu'il fasse mieux que Venom (856 millions de dollars) et Venom: Let there be carnage (506 millions de dollars) mais bon... pourquoi pas ?