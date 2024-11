Des annonces pour le nouvel univers Ultimate de Marvel

Dans le nouvel univers Ultimate lancé par Marvel, les héros ont 24 mois pour défaire ce qu'a fait le Maker au monde. Une équipe s'est formée, les Ultimates, et on les verra pour la première fois tous ensemble dans leur #6 de novembre. Cet évènement, et les agissements du conseil de super-vilains dans les autres séries, vont mener à un numéro spécial titré Ultimate Universe: One Year In #1. Ecrit par Deniz Camp et dessiné par Jonas Scharf, il permettra de conclure la première année de cet univers, et de lancer sa deuxième année en introduisant deux nouveaux personnages : Nick Fury et Wolverine (le Soldat de l'hiver, comme déjà annoncé).

Pour fêter ça, Marvel va proposer des couvertures métalliques pour les 13èmes numéros de ses séries Ultimate Spider-Man , Ultimate Black Panther , Ultimate X-Men et Ultimates. Il y aura aussi une grande couverture repartie sur 6 comics rendant hommage à celle fameuse de Jim Lee sur X-Men #1 de 1991. Le dessin sera de Josemaria Casanovas, et couvrira Ultimate X-Men #8 (30/10), Ultimates #6 (06/11), Ultimate Spider-Man #11 (20/11), Ultimate Universe: One Year In #1 (11/12), Ultimate Black Panther #11 (25/12) et Ultimate Wolverine #1 (15/01).

Dans cette dernière année pour déjouer le Maker, nous verrons aussi Kraven arriver dans Ultimate Spider-Man , les origines de Luke Cage dans Ultimates ou le Sorcier Suprême dans Ultimate Black Panther . Un aperçu de Ultimate Universe: One Year In #1 a été diffusé par Marvel. On peut voir que Fury semble du côté du Maker (sauf s'il est là en espion), et que le logo de son organisation ne semble pas être celui du SHIELD. Nous pouvons aussi voir l'ultime arme du Maker, le Soldat de l'hiver, soit Wolverine . Vous trouverez toutes ces images, et plusieurs couvertures dans la galerie ci-dessous.