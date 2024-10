[NYCC] Une série Ultimate Wolverine pour 2025

Le Comic Con de New York commence à donner quelques nouvelles, avec Marvel qui annonce sa prochaine série Ultimate. Le personnage concerné est Wolverine , sauf que dans cette version, il est aussi le Soldat de l'Hiver (Winter Soldier) ! En effet, le synopsis du titre nous révèle que "pour maintenir l'ordre dans le monde, trois membres du conseil du Maker (Magik, Colossus et Omega Red) décident de déployer leur atour le plus mortel : le Soldat de l'Hiver !" Ultimate Wolverine sera écrit par Chris Condon et dessiné par Alessandro Cappuccio. Le premier numéro sortira le 15 janvier 2025 avec des couvertures alternatives de Gleb Melnikov et Steve Skroce.