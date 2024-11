Le programme Disney+ pour Marvel en 2025

Après le point pour les films, Marvel a annoncé son programme pour les séries TV, du moins pour 2025. Nous savions que Daredevil : Born Again allait arriver sur Disney+ le 4 mars 2025. Elle sera rejointe au cours de la même année par 4 autres séries dont on connait désormais les dates : Your Friendly Neighborhood Spider-Man (29 janvier), Eyes of Wakanda (6 août), Marvel Zombies (octobre) et Wonder Man (décembre). Et Ironheart, qui devrait aussi sortir en 2025, n'a pas d'information supplémentaire.

Eyes of Wakanda sera une série animée en quatre parties, chacune racontant l'histoire d'un guerrier à travers l'histoire du Wakanda. Ce serait la série la plus liée au MCU comparativement aux autres. Wonder Man, seule série en prises de vue réelles des 4, portera la bannière Marvel Spotlight, comme l'était Echo. Il s'agit de séries TV moins connectées au MCU, que tout le monde peut regarder sans connaitre l'univers général. Le personnage sera joué par Yahya Abdul-Mateen II.