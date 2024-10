[Sorties Comics] Mercredi 30 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Tom Taylor, Juann Cabal, Yildiray Cinar…



Spider-Man n’hésite jamais à aider son prochain quand il en a l’occasion, qu’il s’agisse de porter les courses de sa voisine, sauver un passant d’un accident de la route ou encore stopper l’invasion d’une armée venue d’un royaume souterrain, avec le soutien des Quatre Fantastiques.

(Contient les épisodes US Friendly Neighorhood Spider-Man (2019) 1-14, War of the Realms Strikeforce: The Land of Giants (2019) 1 et Free Comic Book Day 2019, précédemment publiés dans SPIDER-MAN (FRESH START) 9-11, SPIDER-MAN (2020) 5-11, MARVEL DELUXE : WAR OF THE REALMS et 100% MARVEL : MILES MORALES 0)

Prix : 32€