[NYCC] Spider-Verse Vs VenomVerse pour mai 2025

Lors du Comic Con de New York, Marvel a annoncé l'arrivée d'un évènement dans l'univers de Spider-Man , en présence de l'éditeur Jordan D. White et des auteurs Al Ewing et Charles Soule.. Spider-Verse Vs VenomVerse est prévu pour mai 2025, et... voilà. Il s'agit d'un teaser très succinct.

Pour rappel, le Spider-Verse est apparu dans un arc de 2014 de Dan Slott et Oliver Coipel, avec plein de Spider-Man de dimensions différentes, et qui a été beaucoup exploité par la suite. Le Venomverse lui est arrivé en 2017 dans un arc de Cullen Bunn et Iban Coello, avec plein de personnages infectés par le fameux symbiote. En 2025, ce sera donc la recontre des deux !