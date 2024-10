[NYCC] Un comics Peacemaker tiré de la série TV

Dans le genre adaptation d'une adaptation, DC a annoncé sortir prochainement un comics spinoff à la série TV Peacemaker. Comme son titre le laisse entendre, Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature contiendra deux histoires : une première sur Vigilante, écrit par Tim Seeley et dessinée par Mitch Gerads, et une seconde sur Eagly par Rex Ogle et Matteo Lolli.

Les histoires se dérouleront entre les saisons 1 et 2 de la série TV, et James Gunn participera à l'élaboration des scénario. Dans Vigilante, Adrian veut proposer à Chris et Eagly une sortie, mais ne les trouvant pas, il va chercher des réponses de manière assez violente. Sauf que les deux disparus sont partis en vacances en Alaska, sans prévenir Adrian.

L'histoire côté Eagly nous raconte le point de vue des vacanciers. Ils se font gazer dans l'avion, et des super-vilains les prennent en chasse. Sauf que ceux-ci ne s'attendaient pas à tomber sur Peacemaker. Il y aura donc toujours ce mélange d'humour et de violence qui caractérise la série TV. Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature sortira en mars 2025, et sera conseillé au plus de 17 ans.