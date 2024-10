[NYCC] Une suite pour Justice League vs. Godzilla vs. Kong

Il faut croire que Justice League vs. Godzilla vs. Kong a été réussite pour DC, puisque l'éditeur remet le couvert pour une suite, e collaboration avec Legendary et Toho. Elle a été annoncée lors du Comic Con de New York, et arrivera au printemps 2025. L'équipe artistique sera la même : Brian Buccellato au scénario et Christian Duce au dessin. Dans la première série, Godzilla et Kong débarquaient dans l'univers DC, dans la suite, ce sont les héros qui iront visiter le Monsterverse !

Nous devrions donc voir d'autres Titans comme King Ghidorah, Rodan et Mothra. Skull Island aura son importance dans la suite, et Killer Croc , membre du Suicide Squad, devrait grandir pour atteindre la taille d'un Titan pour combattre les monstres. Pour le moment, il faudra se contenter de ces informations.