[NYCC] Magic The Gathering : Les Secret Lair Marvel se dévoilent

Amateur des cartes Magic ? Amateur de Marvel ? Des sous à la banque ? Alors cette annonce est faite pour vous !

Pour les rares qui l'ignoraient, Magic a annoncé il y a quelques temps déjà le planning de ses prochains Secret Lair. Et bonne nouvelle pour les lecteurs de comics, l'un de ces Secret Lair concerne Marvel ! Aujourd'hui, et grâce à la Comic Con de New York, des visuels ont été dévoilés.

Pour ceux qui sont intéressés par la carte promotionnelle Avenger Tower, elle est gratuite... pour toute commande supérieure à 199$.

Pour rappel, les Secret Lair seront au nombre de cinq, chacun étant au prix de 39.99$ pour la version non foil (donc non brillante) et 49.99$ pour la version foil (donc brillante). Nous en profitons également pour vous rappeler qu'un set Spider-Man est également prévu pour l'année prochaine.