[NYCC] Spider-Man 2 officialisé sur PC

Les portages de jeux exclusifs PS5 sur PC devenant de plus en plus courant, on se demandait quand allait débarquer le jeu Spider-Man 2 sur nos ordinateurs. Et ça y est, c'est officiel, il sera disponible dès le 30 janvier 2025 sur Steam et Epic Game Store. Sony et Insomniac ont annoncé la nouvelle au Comic Con de New York, et ont diffusé une vidéo sur internet dans la foulée.

Le portage est effectué par Nixxes Software, un habitué dans le domaine, dont le dernier travail est d'ailleurs la version PC de Ghost of Tsushima. Ils avaient aussi fait les versions PC des autres Spider-Man . Du coup, dès début 2025, tous les jeux Spider-Man seront disponible sur PC : Spider-Man remastered, Spider-Man: Miles Morales et Spider-Man 2 !