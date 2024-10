Marvel annonce Star Wars: A New Legacy

L'année 2025 marque les 10 ans du retour de Star Wars au cinéma et chez Marvel. Pour féter ça, l'éditeur va proposer un one-shot intitulé Star Wars: A New Legacy. Il s'agira d'un recueil de trois histoires avec plusieurs auteurs aillant travaillé sur l'univers.

Il y aura une histoire de Doctor Aphra écrite par Charles Soule et dessinée par Ramon Rosanas. Alors que les pires de l'Empire se réunissent sur Alderaan pour célébrer l'Empereur Palpatine, Aphra et Sana Starros préparent un braquage. Vous verrons plusieurs autres personnages comme Darth Momin, Chanath Cha, Rik Duel ou Commander Zahra.

L'histoire suivante se focalise sur ce qu'est devenu la Task Force 99, soit le Scar Squadron, l'unité de Stormptroopers d'élite de Dark Vador, mené par le Sergent Kreel. Elle est écrite par Jason Aaron et dessinée par Leonard Kirk.

Enfin, la dernière histoire marque le retour de Kieron Gillen sur du star Wars après 5 ans. Elle se situe à l'époque de son run sur Dark Vador, et s'intéresse à la relation entre Vador et Aphra. On y retrouve les droides tueurs 0-0-0 et BT-1, et le wookie Black Krrsantan. Les dessins sont de Salva Espin.

La couverture sera de Steve McNiven, avec des alternatives de Leinil Francis Yu et Kyle Hotz. Star Wars: A New Legacy sortira le 29 janvier 2025.