Straczynski sur des duos Marvel inattendus

J. Michael Straczynski est depuis peu de retour chez Marvel au scénario de la série Captain America . Son prochain projet chez l'éditeur est une série sur des duos de personnages. Chaque numéro sera une histoire complète et la plupart des couples sont plutôt inattendus.

Il est prévu 6 numéros, un par mois à partir de janvier, jusqu'en juin. Au programme, les équipes sont Doctor Doom (Dr Fatalis) & Rocket Raccoon, Captain America & Volstagg, Nick Fury Vs. Fin Fang Foom, Hulk & Doctor Strange, Ghost Rider Vs. Galactus et Spider-Man Vs. Doctor Octopus .

Voici la liste détaillée :

DOCTOR DOOM & ROCKET RACCOON #1 (22 janvier)

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de WILL ROBSON

Couverture de GARY FRANK

Variant de LEINIL FRANCIS YU

CAPTAIN AMERICA & VOLSTAGG #1 (26 février)

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de BERNARD CHANG

Couverture de TERRY DODSON

NICK FURY VS. FIN FANG FOOM #1

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de ELENA CASAGRANDE

Couverture de GARY FRANK

HULK & DOCTOR STRANGE #1

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de GERMÁN PERALTA

Couverture de TERRY DODSON

GHOST RIDER VS. GALACTUS #1

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de JUAN FERREYRA

Couverture de TERRY DODSON

SPIDER-MAN VS. DOCTOR Octopus #1

Ecrit par J. MICHAEL STRACZYNSKI

Dessin de PHIL NOTO

Couverture de TERRY DODSON