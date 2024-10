Premières images pour Absolute Superman

Plus sombre, mais fidèle à ses valeurs

Après Batman et Wonder Woman, c'est au tour d’Absolute Superman de se dévoiler à travers 6 pages d'action. L’équipe créative Jason Aaron (Thor, Scalped) et Rafa Sandoval (Green Lantern Rebirth) ont profité pendant une interview pour révéler quelques informations sur cette nouvelle version.

Dans cet univers, son arrivé sur Terre sera très différente, plus sombre et dure que sa version traditionnelle. L’histoire de Krypton , sa culture et ses parents seront différents. Il atterrit sur Terre en tant qu’adulte, et les Kents ne l’ont pas élevé. L’auteur veut remettre l’aspect immigrant du personnage dans un contexte moderne, sous un jour moins positif.

L’important pour l’auteur, c’est de garder le cœur de ce qui fait le personnage. Il a vu le meilleur et le pire de la Terre, et malgré cela, il veut quand même aider l’humanité. Même s’il est en fuite constante, il est à la recherche de connexion et d’amies.

Ses ennemis seront différents, pas de Lex Luthor pour le moment, ses premiers adversaires seront la Lazarus Corporations qui dirige une armée de Peacemakers.

Les différences avec Krypton de l’univers classique se retrouvent aussi dans l’aspect esthétique du costume, où les éléments du costume ont une signification sur ce qu’il est et ce qu’il représente. Par exemple, sa cape est faite des cendres de Krypton .

Absolute Superman #1 sortira le 6 novembre dans les comic-shops. Vous pouvez retrouver la preview sans texte et les couvertures du premier numéro dans la galerie avec du Jim Lee, Clayton Crain et Wes Graig pour ne citer que les plus connus.