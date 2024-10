Un trailer pour la série Storm

La relance X-Men From The Ashes continue de plus belle et ne semble pas vouloir s’arrêter avec de nouveaux titres qui vont nourrir cette nouvelle ère. Cette semaine, c’est une nouvelle série solo dédiée à Storm qui a commencé, accompagné d’un trailer de la part de Marvel.

C'est donc le troisième personnage des X-men à bénéficier d'une série régulière solo (Enfin, si elle réussit à dépasser plus de 10 numéros) avec Phoenix et Wolverine. Cette série est écrite par Murewa Ayodele (I Am Iron Man ) et dessinée par Lucas Werneck (Immortal X-Men).

Après avoir été la régente d'Arakko (anciennement mars), elle est désormais membre des Avengers et est retournée sur Terre pour établir un sanctuaire à Atlanta. Mais rapidement, une fusion nucléaire à Oklahoma City va l’amener à un conflit moral qui va tester sa volonté.