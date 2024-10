Premières images pour le titre Absolute Wonder Woman

L’arrivée de l’univers Absolute est désormais imminente et après Batman , c’est au tour d’un autre titre de commencer à se dévoiler.



En effet, en octobre, en plus d’Absolute Batman , c’est aussi le titre Absolute Wonder Woman qui débutera le même mois. En plus des premières images, Kelly Thompson et Hayden Sherman (The Few) ont donné quelques informations sur cette nouvelle Wonder Woman.

Elle est la première super-héroïne connue de cet univers. Elle a été élevée dans les Enfers sans ses sœurs. Elle est plus agressive et guerrière mais reconnaissable dans ses valeurs auquel on l'associe.

Un ajout notable pour cette nouvelle version, c’est qu’elle est une sorcière qui utilise la magie et des artefacts pour combattre ses ennemis. En plus de posséder une grosse épée, elle est accompagnée d'un pégase squelettique qui fait office d'allié, de partenaire et d'ami. L’équipe créative révèle aussi que ses premières adversaires seront des menaces mythologiques avec des monstres que l'auteur référence à des créatures lovecraftienne. Gateway City sera ce qu’est Gotham City pour Batman, la ville de Wonder Woman qu’elle protégera des menaces à venir.

Absolute Wonder Woman #1 sortira le 23 octobre dans les comic-shops. Vous pouvez retrouver la preview sans texte et les couvertures du premier numéro dans la galerie avec du Jim Lee et Wes Graig pour ne citer que les plus connus.