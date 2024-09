Un nouvel éditeur par Garth Ennis et d'autres auteurs

Plusieurs auteurs de comics se sont réunis pour lancer leur propre maison d'édition. Parmi eux se trouvent des noms bien connus comme Garth Ennis (The Boys, Preacher), Adam Glass (showrunner de The Equalizer), Marguerite Bennett (DC’s Bombshells), Joe Pruett (Negative Burn) et Ram V (The Many Deaths of Laila Starr). Pour être plus précis, il s'agira d'un label d'Image Comics intitulé Ninth Circle. Le nom vient de la Divine Comédie de Dante, car le genre principal sera l'horreur, avec du paranormal, du démoniaque, des slashers, des créatures, de la psychologie et un zeste d'humour.

Le premier titre se nomme Freddie The Fix écrit par Ennis. La série mélangera horreur et humoir noir, et racontera l'histoire de Freddy qui doit réparer les dégâts provoqués par les stars monstres d'Hollywood : loup-garous, vampies, zombies, aliens... Elle sera dessinée par Mike Perkins, et le premier numéro arrive le 11 décembre. Le but de l'éditeur est aussi de publier deux comics par mois, chacun avec une histoire complète. Il y aura des histoires de Marguerite Bennett et by Jill Thompson, de Joe Pruett et Butch Guice, de Adam Glass et Bernard Chang, etc.