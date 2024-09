Lanterns : Kyle Chandler en phase finale des négociations pour Hal Jordan

Après pas mal de noms tels que Ewan McGregor, Chris Pine et, bien évidemment, Josh Brolin, un nouveau nom vient de faire surface pour tenir le rôle de Hal Jordan dans la série Lanterns. Cette fois, il s'agirait de l'acteur Kyle Chandler qui tenait, notamment, le rôle principal dans la série télévisée "Demain à la une". Autre information importante, il semblerait que, dans le cas de Chandler, nous soyons bien plus avancé que pour les autres. En effet, selon Deadline, l'acteur serait à une phase avancée des négociations tandis que, pour The Hollywood Reporter, l'acteur aurait déjà signé.

Pour rappel, la série se focalisera sur Hal Jordan et John Stewart , le premier prenant le second sous son aile. Les deux Green Lantern se renderont sur Terre et plus précisément en Amérique afin d'enquêter sur une mystérieux meurtre.