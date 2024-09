Un mois et demi après la Comic-Con de San Diego et de la fuite en mauvaise qualité du premier aperçu du film Thunderbolts*, le voilà enfin pour nous autres mortels (ou juste non américains) ne pouvant pas se rendre à de tels évènements.

VOST

VF



Et en prime, un poster.

Thunderbolts*, de Jake Schreier, est prévu dans nos salles pour le 30 avril 2025.