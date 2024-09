Josh Brolin ne jouera finalement pas Hal Jordan

L'acteur a refusé une offre pour incarner le célèbre super-héros dans la série Lanterns.

Il avait été pressenti pour jouer le rôle de Hal Jordan, précédemment interprété par Ryan Reynolds dans le film Green Lantern de 2011, qui n'a pas rencontré le succès espéré.

La série Lanterns jouit déjà d'une belle réputation avec Chris Mundy (Ozark) comme showrunner et co-scénariste, en collaboration avec Damon Lindelof, créateur de Watchmen sur HBO et de Lost, ainsi que Tom King, auteur de comics primé.

Prévue pour HBO, la série de huit épisodes recrute actuellement des réalisateurs et devrait être tournée à Atlanta entre janvier et juin de l'année prochaine.

Ce rôle aurait ajouté une ligne prestigieuse au CV de Brolin, déjà familier des rôles de super-héros. Il a notamment incarné Thanos dans les films Guardians of the Galaxy de James Gunn, également co-directeur de DC Studios, ainsi que dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Il a aussi joué le personnage de Cable dans Deadpool 2 aux côtés de Ryan Reynolds, qui s'est moqué de son propre rôle dans Green Lantern lors d'une scène post-crédits.

Les rumeurs autour du casting de Hal Jordan ont fait beaucoup de bruit sur internet, même si rien n'était certain concernant Brolin. D'autres grandes stars ont été évoquées, mais leur implication reste floue. Selon certaines sources, Matthew McConaughey, a lui aussi décliné l’offre.