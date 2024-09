Un aperçu pour DC ALL-In Special

Dans un mois, arrivera le DC All In Special #1 qui suivra l’event Absolute Power et lancera la nouvelle direction de l’univers DC, notamment le lancement du nouvel univers Absolute.



On y assistera à la formation d’une nouvelle Justice League, plus étendue où tous les Super-héros ont la possibilité d’en être des membres. La première menace de cette équipe sera Darkseid, le Tyran d’Apokolips, qui se lance dans une quête qui va bouleverser le multivers (Ainsi qu’à se couper la main pour la remplacer par une hache. Après tout, pourquoi pas ?).

Ce one-shot aura deux équipes créatives pour proposer deux versions de l’histoire avec le point de vue de la Justice League par Joshua Williamson (Dawn of Superman , Flash Rebirth) et Daniel Sampere (Wonder Woman Hors-la-loi), et de l’autre, Darkseid par Scott Snyder (American Vampire, Batman) et Wes Craig (Deadly Class). Les deux récits pourront être lus dans l'ordre qu’on veut et seront uni par une page de Dan Mora.

On y voit aussi le nouveau logo de l’éditeur sur la couverture du comics. (Enfin, nouveau c’est vite dit puisque c’est le retour d’un Ancien logo de l’éditeur.) Dont vous pouvez le retrouver sur les couvertures variants et quelques pages du numéro à la fin de l’article.