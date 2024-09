Le Batman incarné par Robert Pattinson ne sera pas présent dans The Penguin

Cette série dérivée de The Batman (sorti en 2022) est attendue pour le 19 septembre 2024 sur HBO Max. Colin Farrell y reprendra son rôle d'Oswald Cobblepot, tandis que de nombreux fans espéraient une apparition de Bruce Wayne. Cependant, Matt Reeves, producteur exécutif de la série, a confirmé lors d'une interview avec Total Film que cela n'arrivera pas.

Lorsque je fais une histoire centrée sur Batman , Batman et Bruce sont le point de vue principal. […] Donc, Batman est dans cette série uniquement comme un sentiment qu’il est une présence. Vous savez que tous ces événements ont commencé à cause du Riddler , mais le Riddler n’apparaît pas et Batman n’apparaît pas non plus.