L’avenir des X-men en softcover dévoilé par Panini Comics

Les Big News 2025 sont l’occasion pour Panini Comics d’aborder l’avenir de la franchise des X-men en “kiosque” après la fin de Krakoa. L’éditeur comme pour la période précédente couvrira cette nouvelle ère FROM THE ASHES avec un nouveau bimensuel X-men qui démarrera en janvier 2025. Chaque numéro sera disponible en softcover et hardcover Collector deux fois par mois. Au niveau des titres proposés comme pour Krakoa, l’éditeur va couvrir toutes les séries et mini-séries en lien avec l’univers Mutants.

Brièvement, dans les titres annoncés par Panini, on retrouvera :

- X-Men de Jed MacKay (Moon Knight) et Ryan Stegman (Venom)

de Jed MacKay (Moon Knight) et Ryan Stegman (Venom) - Uncanny X-Men de Gail Simone (Secret Six, Domino) et David Marquez (Civil War II)

de Gail Simone (Secret Six, Domino) et David Marquez (Civil War II) -Exceptionnal X-Men par Eve L. Ewing (Monica Rambeau: Photon) et Carmen Carnero (Captain America: Sentinel of Liberty)

par Eve L. Ewing (Monica Rambeau: Photon) et Carmen Carnero (Captain America: Sentinel of Liberty) - Phoenix par Stephanie Phillips (Harley Quinn Infinite) et Alessandro Miracol (Red Sonja)

par Stephanie Phillips (Harley Quinn Infinite) et Alessandro Miracol (Red Sonja) - Wolverine par Saladin Ahmed (Daredevil, Miles Morales : Spider-Man) et Martín Cóccolo (Deadpool, Immortal Thor )

par Saladin Ahmed (Daredevil, Miles Morales : Spider-Man) et Martín Cóccolo (Deadpool, Immortal ) - Heir of Apocalypse par Steve Foxe (Dark X-men) et Netho Diaz (G.I. Joe: A Real American Hero)

par Steve Foxe (Dark X-men) et Netho Diaz (G.I. Joe: A Real American Hero) - X-Force par Geoffrey Thorne (Green Lantern) et Marcus To (Excalibur)

par Geoffrey Thorne (Green Lantern) et Marcus To (Excalibur) - Dazzler par Jason Loo (The Sentry ) et Rafael Loureiro

par Jason Loo (The ) et Rafael Loureiro - NYX par Jackson Lanzing &Collin Kelly (Star Trek, Les Gardiens de la Galaxie) et Francesco Mortarino (Power Rangers)

par Jackson Lanzing &Collin Kelly (Star Trek, Les de la Galaxie) et Francesco Mortarino (Power Rangers) - X-Factor par Mark Russell (Prez, Billionaire Island) et Bob Quinn (Captain America)

Pour marquer ce lancement, la première couverture Collector sera signée par Enrico Marini et réalisée en exclusivité pour Panini Comics.