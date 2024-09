Deadpool & Wolverine dépasse la barre des 600 millions au box-office national

Pour la sixième fois en sept semaines, Deadpool & Wolverine s'empare de la première place du box-office. Le dernier film des studios Marvel continue de rencontrer un succès exceptionnel, engrangeant encore 15,4 millions de dollars durant le week-end précédant la fête du Travail qui s'est déroulée hier aux Etats-Unis.

Ce chiffre, en baisse de seulement 17 % par rapport à la semaine précédente, porte son total domestique à plus de 600 millions, lui permettant de franchir un nouveau cap en le classant désormais comme le 16e plus grand succès aux États-Unis.

Le long métrage réunissant le duo d'acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman devient ainsi le 6e plus grand succès du MCU aux États-Unis. À l'international, il cumule 658,4 millions de dollars, surpassant désormais les 649 millions de Black Panther, ce qui le classe comme le 10e plus gros succès Marvel.

Au niveau mondial, il atteint un total de 1,25 milliard de dollars, se plaçant juste derrière Black Panther et ses 1,3 milliards.

Atteignant bientôt la fin de son passage dans les salles obscures, le film de Shawn Levy pourrait bien encore gratter quelques places.