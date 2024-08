Deadpool & Wolverine : Plus d'informations sur les caméos

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Deadpool & Wolverine a proposé plusieurs caméos aux nombreux spectateurs qui se sont bousculés dans les salles de cinéma. D'ailleurs, le terme caméo continue d'être utilisé alors que, dans les faits, cela va souvent plus loin que la "simple apparition" (ce qui sous-entend que le terme "caméo" ne serait pas approprié ici). Quoi qu'il en soit, ce "caméo-fest" a été plus que bien accueilli par les fans ce qui a poussé la production et les différents intervenants à prendre la parole sur le sujet.

En tête, c'est le réalisateur Shawn Levy qui a expliqué son point de vue sur le sujet :

Je tiens à souligner que si tout ce que nous recherchions était le moment "choc et plein les yeux", nous aurions pu intégrer 50 autres caméos. Nous avons essayé de rester rigoureux en revenant toujours à ce thème central : Quels sont les personnages de l'histoire de Marvel qui n'ont jamais pu mettre en place leur héritage ? Cela nous a conduit à Elektra et Jen Garner. Cela nous a conduit à Wesley Snipes, à l'exception de Channing dans le rôle de Gambit , ils sont tous liés par ce thème central de l'héritage et de la fin appropriée. Nous avions une liste de douzaine et de douzaine de personnages, vous imaginez bien.

Le réalisateur a également expliqué que dans cette fameuse liste, il y avait également Magneto et Daredevil. Enfin, il a également précisé que presque tous ceux qui ont été approchés pour réaliser un caméo ont accepté de rejoindre le film.

Est-ce un choix qui n'a fait que des heureux ? Non ! En effet, l'ancien champion du monde de catch Kevin Nash, connu des lecteurs de comics pour avoir été Super Shredder dans Tortues Ninja II mais également pour avoir été le Russe dans le Punisher de 2004, a expliqué qu'il n'avait pas été contacter pour reprendre son rôle. En parallèle, il a également donné son avis sur Le Russe version Deadpool & Wolverine. Et autant dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette vision du personnage :

Il n'a rien à voir avec le personnage que j'ai incarné. Cela ne ressemble absolument pas au Russe . On dirait qu'ils ont rendu service à quelqu'un.

Pour le moment, nous ignorons encore pour quelle raison certains acteurs ont été contactés et d'autres non.