[Sorties Comics] Mercredi 07 Aout

Delcourt

Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un Spawn Pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth.

Le Gunslinger, coincé dans un avenir qu'il ne maîtrise pas, commence à se questionner sur sa mission. Il s'entoure cependant de plus en plus d'alliés : Taylor, en bonne voie de devenir un guerrier ; Focus, un super-héros ultra-rapide... et Al Simmons, dont il se serait bien passé. En revanche, le poison angélique se répand de plus en plus dans son corps...

Prix : 17.5€