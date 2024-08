Jonathan Majors s'exprime sur le retour de Robert Downey Jr en Docteur Fatalis

L'annonce du retour de Robert Downey Jr en Docteur Fatalis a fait l'effet d'une bombe sur la toile. A ce titre, tout le monde y a été de son petit commentaire. Pourtant, il y a des personnes qui sont plus concernées que d'autres. C'est notamment le cas de Jonathan Majors autrement dit, l'acteur qui incarne Kang le conquérant dans le MCU puisque Donwey Jr, au final, semble lui "piquer" son rôle de nouvelle grosse menace du MCU.

Voici ce qu'il a déclaré à propos de la nouvelle direction prise par Marvel :

Cela me brise le coeur, bien sûr. Evidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Je l'aime. J'aime Kang. Dr Doom est vilain.

Autre point intéressant, il a été demandé à l'acteur s'il trouvait son remplacement juste ce à quoi il a répondu qu'il trouvait juste que Robert Downey Jr et Ezra Miller soient traités avec respect et qu'ils puissent continuer de travailler à Hollywood et qu'il ne "comprenait pas vraiment" pourquoi il n'avait pas droit au "même traitement".

Enfin, l'acteur a exprimé son envie de reprendre le rôle si c'était ce que les fans et Marvel désiraient.

Pour rappel, Jonathan Majors est lié à un grand nombre d'accusations de violences physiques et morales. Ces accusations et son comportement jugé souvent "toxique" sur les plateaux de tournage ont fait qu'il a été retiré de la plupart des projets cinématographiques auxquels il était lié au fil des annonces.