Replay du Twitch du Jeudi 1er aoÃ»t

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, c'est par ici.

La semaine prochaine (et sauf changement de programme), nous parlerons de Marvel dans les années 90, Joker 2 et de bien d'autres choses. Alors... rendez-vous jeudi prochain, 20h !

Qui dit jeudi, dit live twitch ! Aussi, demain, nous ferons un retour sur quelques grosses annonces de la Comic-Con mais nous nous pencherons également sur Batman Caped Crusader (nous introduirons la série animée et nous donnerons également nos premiers retours sur les épisodes si ces derniers sont disponibles à temps). Ensuite, nous ferons la critique sans spoiler de Deadpool et Wolverine . Enfin, nous terminerons comme à notre habitude par un débat. Et sans surprise, ce dernier tournera autour de LA grosse annonce de ces derniers jours : le retour de Robert Downey Jr en Docteur Doom/Fatalis

Voici le résumé des deux prochaines séances (à noter que le programme peut être sensiblement modifié pour mieux couvrir les sujets d'actualité) :

Jeudi 1er août 20h-22h :

- Retour sur la Comic-Con

- Batman Caped Crusader : Introduction et premiers avis

- Deadpool et Wolverine : Notre avis

- Débat : Robert Downey Jr de retour en Docteur Fatalis

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/mister_lovebooks.

Je vous dis à jeudi, bonne soirée à tous !