[SDCC] Nouvelle série JSA par Jeff Lemire

Cette année, DC Comics aura fait beaucoup d'annonces comics pour la SDCC. Les titres d'équipes reviennent en force, car en plus du retour d'un titre Justice League, c'est la confirmation d'une nouvelle série JSA pour la fin d'année !

C'est donc Jeff Lemire (Sweet Tooth, Black Hammer) qui s'occupe d'écrire du relaunch de la JSA qui repart au numéro un. Il avoue que c'est un titre qu'il a rêvé d'écrire. Il sera accompagné par Diego Olortegui (Dawn of JSA) pour les dessins. À partir de ce qu'à révélé l'auteur et des images disponibles, ce nouveau titre aura un casting important puisqu'on retrouvera l'équipe "classique" composé d'Hawkgirl (Kendra Saunders), Flash (Jay Garrick), Wildcat, Doctor Fate (Khalid Nassour), Green Lantern (Alan Scott) et Hawkman. Ainsi qu'une partie des membres d'Infinity Inc., ici Sand, Hourman, Jade, Obsidian, Dr. Mid-Nite (Beth Chapel), Jakeem Thunder et Wildcat (Yolando Montez).

Pour ce qui a été révélé pour l'intrigue de la série, les membres les plus vieux de la JSA ont disparu, les plus jeunes surtout ceux d'Infinity Inc. vont partir à leur recherche.



Le titre devrait sortir en fin d'année vers novembre, mais rien n'est moins sûr puisque le titre actuel Justice Society of America de Geoff Johns a encore du retard, même s'il ne reste plus que deux numéros à sortir pour septembre.