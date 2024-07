[SDCC] Le rôle de Giancarlo Esposito dans Captain America Brave New World est révélé

Nous savions que Giancarlo Esposito allait tenir un rôle dans Captain America Brave New World mais nous ignorions encore lequel. Sachez que le mystère est à présent résolu puisque l'acteur, avec l'aval de Kevin Feige, a finalement dévoilé lors de la Comic Con de San Diego quel rôle il allait tenir. Cette fois encore, l'acteur se trouvera du côté des méchants puisqu'il sera à la tête l'organisation Serpent Society (plus précisément, le king of the serpent society)

Voici l'annonce en image :

Pour rappel, le film est prévu pour le 12 février en France.