[SDCC] The Walking Dead: Dead City, bande annonce de la saison 2

C'est encore et toujours lors de la Comic Con de San Diego que la bande annonce de la saison 2 de The Walking Dead: Dead City a été dévoilée. Une vidéo d'un peu plus d'une minute qui devrait ravir les amoureux de l'univers de Kirkman et plus particulièrement les fans de Negan , Maggie... et Lucille !

Voici la vidéo :

Pour rappel, la saison 1 de The Walking Dead: Dead City a été référencée sur MDCU. Vous pouvez donc noter les épisodes mais également recommander la série ou non. Pour ce qui est de la saison 2, elle sera diffusée l'année prochaine.