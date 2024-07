[SDCC] Invincible : Un nouveau poster dévoilé et une saison 4 annoncée

C'est encore et toujours lors de la Comic Con que les images autour de l'adaptation d'Invincible ont été dévoilées. Deux images pour être plus précis. L'une pour faire la promotion de la saison 3 qui sera diffusée l'année prochaine et l'autre afin d'annoncer de manière officielle le renouvellement de la série animée pour une saison 4.

Voici les deux images en question :

Pour rappel, les deux premières saisons ont été référencées sur MDCU ici. Vous pouvez donc noter les épisodes et recommander ou non la série à vos camarades.