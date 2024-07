Du Popeye inédit en France chez Futuropolis

L'éditeur Futuropolis fête cette année ses 50 ans d'existence. Et parmi les célébrations, il a choisi de reproposer du Popeye ! La publication du célèbre marin a été chaotique en France, mais une des collections les plus intéressantes a été proposée par Futuropolis avec 8 tomes publiés dans les années 80. Aujourd'hui, ou pour être plus précis, le 20 novembre prochain, Popeye revient chez l'éditeur.

Il s'agira d'un album de 208 pages qui regroupe les planches couleurs inédites en France publiées de 1930 à 1932. Son format sera de 28 cm de large x 22,8 cm de haut, avec une couverture cartonnée à dos rond, et il vous coutera 32€. Cent exemplaires seront proposés à la prévente sur Kickstarter, avec quelques surprises. La campagne débutera le 20 septembre ici : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/popeye-les-inedits-en-couleurs