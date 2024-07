Une bande annonce pour Hellboy: The Crooked Man

Les annonces concernant le prochain film Hellboy sont assez rares, alors qu'arrive déjà la première bande annonce. Nous pouvons y voir Jack Kesy dans le rôle principal, et qui prend donc la succession de Ron Perlman et David Harbour. Intitulé Hellboy: The Crooked Man, le film est une adaptation de la mini-série du même nom écrite par Mike Mignola et dessiné par Richard Corben, et se déroulera dans les années 50. Pas de date de sortie pour le moment.