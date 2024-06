Marvel fait son retour à la San Diego Comic Con 2024

Après avoir manqué (une fois encore) l'édition de 2023, Marvel a annoncé qu'elle fera son grand retour à la San Diego Comic Con de 2024 (ndlr : contrairement à James Gunn qui, de son côté, a confirmé que DC Comics ne participera pas à l'évènement). L'éditeur sera présent au Hall H du 25 au 28 juillet. Une date qui coïncide également avec le premier week-end du prochain Marvel : Deadpool & Wolverine.

Aussi, et bien qu'il n'y ait rien eu d'officiel à ce sujet, il y a fort à parier que plusieurs membres du casting se présenteront à San Diego afin de faire la promotion du film. Même chose du côté du long-métrage Fantastic Four. Il n'y a rien d'officiel, mais il serait surprenant de ne pas voir plusieurs membres du film faire une apparition.

Pour le reste, un trailer pour Agatha All Along ? Des infos pour Captain America: Brave New World ou Thunderbolts ? Ironheart ? Wonder Man ? Daredevil: Born Again ? Les paris sont ouverts !