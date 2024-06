Batman Caped Crusader : La bande annonce et un poster

Bruce Timm sur un dessin animé Batman, c'est comme un bon camenbert sur une tranche de pain, ton compagnon ou ta compagne sur une serviette de plage, Nobuo Uematsu sur un Final Fantasy... Bref, vous avez compris, cela donne des paillettes dans les yeux. Autant dire que la future série animée Batman : Caped Crusader prévue par Prime Video a de quoi faire saliver les trentenaires nostalgiques de l'époque Minikeums. Bonne nouvelle, la bande annonce a enfin été dévoilée. Et autant dire qu'elle tient toutes ces promesses !

La voici :

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici également un poster :

Alors ? Qu'en dites-vous ? On dirait bien que l'univers de Bruce Timm est bel et bien de retour (la noirceur et une animation moderne en plus), pas vrai ?