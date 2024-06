Fin des séries Star Wars et Dark Vador

Actuellement, Marvel publie deux séries de comics régulières dans l'univers Star Wars : Star Wars et Darth Vader. Celles-ci vont avoir le droit à une conclusion à la rentrée. Leur numéro 50 sera le dernier, et les séries s'arrêteront ensuite. Pour l'occasion, ils auront une pagination plus importante, amenée à 50 pages.

Ces 2 séries se déroulent entre L'empire contre-attaque (Episode V) et Le Retour du Jedi (Episode VI). Leur arrêt pourrait permettre de changer d'époque, même si Marvel publie déjà des comics qui se déroule pendant la Haute République. Rien n'a été communiqué sur un probable relaunch, il faudra donc attendre pour en savoir plus.

Star Wars #50 est écrit par Charles Soule et dessiné par Madibek Musabekov, et Star Wars: Darth Vader #50 est de Greg Pak avec des dessins de Raffaele Ienco. Le premier sort le 11 septembre, et le second le 18 septembre. Les deux auront des couvertures de Leinil Francis Yu et Giuseppe Camuncoli.