La fin de Jupiter's Legacy annoncée

Douze ans après son lancement, l'univers de Jupiter's Legacy va se conclure avec une mini-série de 5 numéros, intitulée Jupiter's Legacy: Finale. Elle sera toujours écrite par Mark Millar, et dessinée par Tommy Lee Edwards qui était déjà aux crayons sur la précédente série, Jupiter's Legacy: Requiem. L'intrigue verra la Terre être attaquée par ses ennemis, alors que les super-héros se trouvent coincés et tués dans un monde extra-terrestre. Jupiter's Legacy: Finale #1 aura des couvertures d'Edwards, Frank Quitely, Julian Totino Tedesco et Skottie Young, et sortira le 16 octobre chez Dark Horse.